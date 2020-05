DANIELE RUSSO: “Gomez, dopo Catania grandi rimpianti. Quante telefonate di mercato…”

Hanno avuto la fortuna di allenarlo alle pendici dell’Etna. Avrebbero voluto fare altrettanto nelle esperienze vissute sulle panchine di Fiorentina e Milan, ma Alejandro Gomez si trasferì all’Atalanta da cui non si è più mosso. Ne parla Daniele Russo, storico vice di Vincenzo Montella, a europacalcio.it:

“Il Papu è stato uno dei nostri grandi rimpianti: sia a Firenze che a Milano, io e Vincenzo facemmo del tutto per poterlo allenare nuovamente, ma la dirigenza della Fiorentina non era convinta del suo valore; fu così che andò all’Atalanta per un prezzo bassissimo rapportato alle sue qualità. Ai tempi del Milan ci riprovammo, ma l’Atalanta lo considerava incedibile e così a malincuore non se ne fece nulla. Volendo, il Papu può confermare le nostre assidue telefonate di mercato (ride, ndr); non sono sorpreso di quanto ho visto e sto vedendo da lui: è un professionista esemplare nonché un ragazzo stupendo e sempre positivo, amato dai compagni di squadra”.

