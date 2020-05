FIGC: Consiglio Federale slitta all’8 giugno, venti giorni dopo Serie C in campo

In un primo momento fissato per il 3 giugno, poi il 4 ed infine l’8 giugno. Sarà questa la data in cui il Consiglio Federale si riunirà in videoconferenza per fissare le linee guida dopo l’ok del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora alla ripresa del campionato. Serie A e B partiranno il 20 giugno, la Lega Pro il 28 ma con ogni probabilità disputando direttamente Play Off e Play Out, forse in modalità ridotta. Per la FIGC è giunto il momento di ratificare decisioni importanti per la conclusione della stagione 2019/2020.

