FIGC: Gravina vorrebbe fare ripartire anche la C, ma si scontra con la realtà

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha sempre ribadito la volontà di provare a far sì che le squadre facciano ritorno in campo, con le dovute cautele. Nei giorni scorsi la stessa Lega B di Mauro Balata, facendo pervenire un messaggio indirizzato ai Presidenti, aveva reso nota la possibilità di una ripartenza di tutti i campionati professionistici su preciso volere di Gravina.

Nei prossimi giorni se ne discuterà in Consiglio Federale, occasione in cui dovrebbe concretizzarsi la ratifica o il rifiuto delle proposte partorite in Assemblea. Ad oggi in federazione non c’è unità d’intenti su questo tema e fa discutere, soprattutto, il criterio del merito sportivo (media punti) adottato per stabilire la quarta promozione dalla C alla B che – se venisse confermato – premierebbe il Carpi. L’ideale per evitare ogni tipo di ricorso sarebbe quello di far parlare il campo, ma le perplessità restano tante.

I protocolli sanitari richiesti dal Comitato tecnico-scientifico sono molto complessi da espletare per un discorso economico ma anche logistico. Se da un lato la Serie A potrebbe in qualche modo riuscire a riprendere, previo accordo con il Governo sui tamponi, la messa in sicurezza degli atleti ed il preciso accertamento delle responsabilità dei medici sociali, le percentuali di ripresa si abbassano in B, crollano per la C e sono praticamente nulle per i Dilettanti.

Questo perchè, scendendo di categoria, un numero sempre minore di società può assicurare il rispetto dei protocolli causa costi elevati e carenza di strutture. Il desiderio di Gravina si scontra, quindi, con la difficile realtà. Lo stesso numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli continua a ribadire l’impossibilità, per la C, di scendere in campo adesso anche se alcuni Presidenti spingono per giocare i Play Off. Servirà un confronto sinergico tra tutte le componenti per adottare le soluzioni migliori.

