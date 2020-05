GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Non si può giocare in C, speriamo di ripartire a settembre”

Ai microfoni di Rai Sport il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli conferma la propria posizione, ribadendo che in Serie C non è possibile fare ritorno in campo per il momento:

“Noi abbiamo fatto una scelta sul blocco del campionato per un valore insindacabile come la salute, se c’è qualcuno che mi dimostra che la salute è salvaguardata allora si può giocare. Sono poche le società che hanno contestato il concetto del merito sportivo per quanto concerne la quarta promozione, se servirà risponderemo nelle sede competenti. Le nostre sono proposte di grande spessore perchè votate da un’ampia maggioranza. Non ci sono le condizioni di sicurezza e salute per riprendere. Ringraziamo la Serie A che prova a giocare, dandoci una mano da un punto di vista finanziario. La nostra specificità ci porta a dire che è impossibile andare avanti. Playoff ridotti? Non è possibile, parliamo tanto che odiamo il calcio speculativo e poi facciamo giocare solo chi ha i soldi per farlo? Se diciamo di giocare i Play Off, almeno 20 squadre sarebbero contarie. Quando ripartire? L’evoluzione della scienza è così rapida che a settembre suppongo che i farmaci siano più testati rispetto ad adesso, speriamo per ripartire”.

