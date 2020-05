GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Rispetto protocollo sanitario, Catania e poche altre società strutturate”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ribadisce la difficoltà nel rispettare il protocollo sanitario in Serie C, ad eccezione di pochi club:

“Tre settimane chiusi in un centro sportivo, analisi, controlli, costa troppo per determinate categorie – spiega a restodelcalcio.com – Non dimentichiamoci inoltre che i numeri del contagio sono diversi da regione a regione, si farebbe fatica a scendere in campo, speriamo che la virulenza si abbassi e che la scienza progredisca in tal senso con farmaci e vaccino. Abbiamo società strutturate come Monza, Catania, e poche altre, però poi ci sono le zone rosse o ex tali e tante piccole realtà che correrebbero un rischio troppo alto. Se non siamo in grado di garantire certe misure, e ripartiamo comunque, in caso di nuovi focolai dovrei scappare sul lato oscuro della luna per il danno procurato al calcio italiano e al Paese”.

