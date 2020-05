GIOVINCO (Ravenna): “Ho avuto contatti con Catania e Palermo…”

Giuseppe Giovinco, attaccante oggi in forza al Ravenna fratello del più noto Sebastian, nel corso dell’intervista realizzata attraverso il canale Instagram di Nicolò Schira ha svelato di avere avuto la possibilità di trasferirsi in Sicilia:

“Il Catania mi voleva, mister Lucarelli mi aveva mandato un messaggio poi non so cosa sia accaduto con la società… Palermo? In estate c’erano stati dei contatti tra il mio procuratore e il direttore Castagnini. Ci andrei di corsa a Palermo. Una piazza anche anche in D vale una Serie B. In C sarebbe ancora più bello”.

