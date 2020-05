GOMEZ: “Il Catania rifiutò l’offerta dell’Atletico Madrid, volevo morire…”

Alejandro Gomez, intervenuto al programma Smoke Free del giornalista argentino Martin Reich, racconta di quando nel 2013, ai tempi del Catania, fu vicinissimo al passaggio all’Atletico Madrid:

“Sono stato in Argentina con Simeone e un giorno siamo andati a pranzo. Lì mi ha detto che quando sarebbe tornato per il pre-campionato mi avrebbe chiesto come rinforzo all’Atletico, che però era messo male finanziariamente. Il Catania ha chiesto 10 milioni di euro, loro ne hanno offerti 6. Non mi hanno venduto e volevo morire perché dopo sono diventati campioni. Ho finito per andare al Metalist, perché i russi hanno messo sul piatto i soldi. Giocavano in Champions League e c’erano molti argentini, ma ho dovuto scappare dalla guerra. Se non fosse stato per quello, oggi non sarei all’Atalanta”.

