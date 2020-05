GOMEZ: Coronavirus, continua la solidarietà dell’ex Catania coinvolgendo calciatori di tutto il mondo

Solidarietà prima di tutto. L’ex rossazzurro Alejandro Gomez continua ad essere molto attivo su questo fronte dopo avere – tra le altre iniziative – messo a disposizione anche una sua maglia venendo in soccorso degli ospedali catanesi attraverso l’asta organizzata con successo da Marco Biagianti.

In questi giorni sta riscuotendo successo, inoltre, “The Biggest Game”, l’iniziativa benefica lanciata dal ‘Papu’ per raccogliere fondi a favore di enti che lottano contro il Coronavirus attraverso il sito shirtum.com: tra tutti i donatori (donazione minima 5 euro), verranno sorteggiate decine di maglie messe a disposizione da oltre un centinaio di calciatori di tutto il mondo. Tra questi, hanno aderito finora anche Modric, Iniesta, Morata, James Rodriguez, Chiellini, Saviola, Dzeko, Pasalic e Dybala. Gomez ha, in particolare, ringraziato quest’ultimo per la sua “umiltà e disponibilità”. Dybala – che ha messo a disposizione la casacca indossata nel match vinto 2-0 con l’Inter – ha scelto di donare il ricavato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra i più colpiti al mondo nell’emergenza sanitaria. Idem lo stesso Gomez, che ha messo in palio la 10 dello storico successo dell’Atalanta in Champions al cospetto del Valencia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***