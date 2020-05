GUERINI: forte desiderio di sposare il progetto rossazzurro, sarebbe un gradito ritorno

40 partite vissute intensamente sulla panchina del Catania per Vincenzo Guerini tra Serie B, C1 e Play Off. Qualche boccone amaro da digerire, vedi Palermo 5-1 Catania nel 2000 citando un esempio, oppure emozioni importanti come quelle generate dal pirotecnico 3-3 maturato sempre in terra palermitana nella stagione 2002/03. Ma nessun momento è paragonabile allo splendido girone di ritorno in C1, portando avanti una cavalcata incredibile e logorante che per poco non consegnò al Catania la promozione in cadetteria. Fatale la finale Play Off col Messina, in cui i rossazzurri arrivarono cotti dopo un percorso lungo e faticoso.

Guerini non venne riconfermato nella stagione successiva, attraverso la quale i rossazzurri conquistarono comunque sul campo la B che avrebbero meritato l’anno prima, con Ciccio Graziani e Maurizio Pellegrino al timone. A proposito di Pellegrino, a breve le strade con Guerini potrebbero incrociarsi. Entrambi i nomi figurano, infatti, nell’organigramma preparato da SIGI SpA e sono legati da un rapporto di vera amicizia. Ovviamente ancora non c’è nessuna ufficialità, considerando il fatto che questa maturerà solo in caso di acquisizione del Calcio Catania. Di sicuro per Guerini sarebbe una soddisfazione enorme poter fare ritorno alle pendici dell’Etna.

E’ ancora vivo in lui il ricordo amaro della trasferta di Messina, ma anche di avere allenato un gruppo di giocatori fantastico sul profilo umano. Legando particolarmente con Pierpaolo Bresciani, Davide Cordone, Antonio Criniti, Alessandro Pane e Gennaro Monaco. Non è un caso se in più di un’occasione ha definito Catania l’esperienza più bella sua vita. Parole non certamente di circostanza, ma di affetto e sincera gratitudine nei confronti di una piazza che gli ha trasmesso tanto. Stavolta non ricoprirebbe il ruolo di allenatore, occupandosi della gestione dell’area sportiva. Ma le emozioni sarebbero identiche a quelle provate in panchina. Anzi, ancora più intense di allora. Con la voglia spasmodica di rilanciare le ambizioni di una piazza affamata di calcio vero.

