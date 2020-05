ISS: “Coronavirus, in Sicilia pochi casi e trend al ribasso”

Presentato il rapporto sui dati relativi all’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, insieme con il Direttore del Dipartimento Malattie infettive Giovanni Rezza, sulla diffusione del virus in Sicilia sottolineano che “sono segnalati pochi casi di infezione con trend in riduzione nell’ultima settimana. L’Rt (il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia, ndr) è leggermente superiore ad 1 e potrebbe riflettere pregressi focolai limitati, di per sé non implica un aumento diffuso di trasmissione”.

“Stiamo andando verso un numero di casi segnalati molto basso in tutte le Regioni – aggiungono – Ce ne sono alcune con un livello di circolazione ancora significativo, altre dove la circolazione è intermedia, altre dove è bassa”.

