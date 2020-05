IZCO: Coronavirus, l’ex Catania in soccorso dell’Ospedale Cannizzaro

A proposito di “The Biggest Game”, iniziativa benefica di cui vi abbiamo parlato lanciata dal ‘Papu’ Gomez per raccogliere fondi a favore di enti che lottano contro il Coronavirus attraverso il sito shirtum.com, partecipa anche Mariano Izco. L’ex centrocampista rossazzurro ha infatti deciso di scendere in pista mettendo a disposizione una delle sue maglie indossate ai tempi del Catania per sostenere l’Ospedale Cannizzaro nella lotta contro il Coronavirus. I tifosi potranno acquistare i biglietti per partecipare all’estrazione della casacca: più alta è la donazione (minimo 5 euro), maggiore è la possibilità di essere estratti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***