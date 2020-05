LEGA PRO: proposta Play Off su base volontaria, promozioni e retrocessioni. A inizio giugno si decide

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deciso la proposta da portare al Consiglio Federale per concludere la stagione: prime in classifica dei tre gironi (Monza,Vicenza e Reggina) in Serie B, Play Off per stabilire la quarta promossa per le 28 aventi diritto, ma su base volontaria. In Serie D andrebbero le ultime tre dei gironi (Gozzano, Rimini e Rieti) a cui si aggiungerebbero nel girone C anche Rende e Bisceglie visto l’ampio distacco da quartultima e quintultima, mentre le altre retrocessioni saranno decise dai Play Out (solo nei gironi A e B). Ad inizio giugno il Consiglio Federale darà il parere definitivo sulla vicenda.

