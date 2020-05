MACALLI (ex Pres. Lega Pro): “Ripartenza Serie C? Mi sembra una follia”

L’ex Presidente della Lega Pro Mario Macalli critica chiaramente la possibilità che riprenda anche il campionato di Serie C:

“Mi sembra una follia. A meno che non aspettino mesi – dice ai microfoni di tuttoc.com – Questo è un campionato futuro che andrà programmato. Se in Serie A utilizzano un protocollo non se ne può certo usare un altro, deve essere lo stesso. Se è buono per la A deve essere buono anche per la C. Bisogna rendersi conto che ci sono società che fanno estrema fatica. Adesso dovrebbero ricominciare a giocare calciatori che in due mesi non hanno fatto un metro. Voglio vedere come si fa a rimetterli in forma quando mentalmente hanno già staccato. Trasferte, pullman, alberghi…”.

