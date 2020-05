MATERAZZI: “Shampoo incredibile di Mourinho dopo Catania 3-1 Inter…”

Tuffo nel passato per l’ex difensore interista Marco Materazzi, che non dimentica la famosa stagione dell’Inter del triplete, clamorosamente sconfitta dal Catania prima di vincere ovunque. Queste alcune delle sue parole attraverso una diretta su Instagram:

“Mourinho ha fatto uno shampoo incredibile a tutta la squadra dopo Catania, uno dei tanti. Perdiamo 3 a 1 e il martedì andavamo a Londra, era anche successa la storia di Balotelli rimasto a casa… inoltre se la prese con Toldo che non giocava e gli disse “Tu non sei più lo stesso“. Da lì andiamo a Londra dove se non vinci e non passi il turno – più la polemica con Mario – diventa veramente una situazione pesante. E invece da lì prendemmo il volo e diventammo quasi imbattibili”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***