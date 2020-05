MAXI LOPEZ: “Calcio, da passione a lavoro. Guerra in Italia se sarà blocco campionato”

Il significato del calcio ed una personale considerazione qualora dovesse verificarsi lo stop definitivo del campionato italiano. Ne parla l’ex attaccante del Catania Maxi Lopez, ora in forza al Crotone, ai microfoni di TyC Sports:

“Il calcio era la mia passione ed è diventato il mio lavoro perché sono stato in grado di aiutare la mia famiglia e molte persone. Non mi è mai piaciuto restare in un club per molti anni. Ho sempre preferito cambiare, viaggiare in molti posti diversi. Non stabilirti ti penalizza ad un certo punto ma non mi rimprovero per le decisioni prese nella mia vita “.

“Blocco campionato? Se in Italia fanno quello che fa la Francia, scoppia una guerra mondiale eh. Qui è completamente diverso. Per il Presidente della Lazio Claudio Lotito si sarebbe potuto giocare già un mese fa. Qui un’entità più importante come la UEFA o la FIFA dovrà prendere una decisione”.

“Allenamenti? Sono stato rinchiuso a casa per due mesi e abbiamo cercato di resistere. In incontro con la squadra ci hanno detto che l’allenamento personalizzato inizia da domani, quindi sono contento. Esiste un protocollo di orari diversi per ogni giocatore”.

