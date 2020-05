MIHAJLOVIC: la figlia scrive un libro per raccontare al mondo il grande cuore di Sinisa

Viktorija Mihajlovic, figlia dell’attuale allenatore del Bologna Sinisa, in uno degli estratti del libro ‘Sinisa, mio padre’ – edito da Sperling & Kupfer – racconta i momenti vissuti dal padre, secondo quanto anticipato dalla rivista Chi:

“Dodici luglio 2019, subito dopo cena. Questa data non la dimenticherò finché vivo. Squilla il telefono di mia madre, dall’altra parte c’è lui, mio padre, il mio dio, e le spiega che quelle cose (che aveva fatto senza dire niente) erano esami su esami, e ancora esami, perché aveva avuto una strana febbricola e si sentiva affaticato. Era come se sapessi già tutto. Mi trascino, incrocio i loro sguardi, la vita di tutte noi si ferma… Non sento niente. Non percepisco quelle parole: malattia, leucemia, cure, visite, ospedale, conferenze stampa… Non sento niente. Inizio a urlare, rompo ogni cosa mi capiti sotto tiro, urlo, ma è come se la voce non mi uscisse dalla bocca. Urlo in silenzio per quanto sto male. Sento l’acido che sale. Mi viene da vomitare. Sono pazza, impazzita di dolore. Mamma decide di chiamare mio padre. Non so come, ma riescono a fermare la mia furia devastatrice. Prendo il telefono, lacrime a non finire, e dico solo: ‘Papà, ti amo. Io amo te, e ora ti chiedo di essere forte come il tuo papà’”.

La figlia, su Instagram, a proposito del libro ha sottolineato che “quando mi hanno proposto questo progetto, avevo paura, tanta… poi ho pensato che questo sarebbe stato un regalo stupendo per la mia famiglia, per me. Per raccontare al mondo il grande cuore di papà, perché per capire il suo sguardo, bisogna conoscere la sua storia, bisogna “leggere” il suo cuore, il NOSTRO cuore”.

Sinisa, intanto, dal canto suo conferma di essere un grande combattente. Oggi ha svolto una seduta di allenamento individuale a Casteldebole, correndo e facendo addominali come ieri ha fatto la squadra. Non molla proprio mai, Sinisa. Che i tifosi del Catania ricordano sempre per l’impresa realizzata anni fa centrando una salvezza insperata in Serie A.

