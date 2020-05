MUSUMECI (Pres. Regione Sicilia): “Coronavirus, Governo ha accolto nostre proposte. Meno restrizioni in vista”

L’incontro tra i governatori ed il Premier Giuseppe Conte per la fase successiva della convivenza con il Coronavirus ha prodotto un esito abbastanza positivo. Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha infatti evidenziato che da Roma è arrivata la condivisione delle proposte contenute nel documento unitario delle Regioni presentato nel pomeriggio. Pertanto, in particolare, lunedì apriranno le attività del commercio al dettaglio, i servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici), i bar e la ristorazione. Per le altre attività invece il Governo non ha ancora dato l’ok, ma già nelle prossime ore si punta ad ottenere ulteriori riaperture. E’ attesa l’emanazione da parte di Conte dei provvedimenti annunciati affinchè Musumeci firmi la necessaria ordinanza. Forse questo avverrà domani, sabato 16 maggio.

