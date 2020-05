MUSUMECI (Pres. Regione Sicilia): “Coronavirus, prevarrà senso di responsabilità. Su turismo, discoteche e stabilimenti balneari…”

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, rispetto a ieri cambia i toni con riferimento alla presenza nella Vucciria, zona della Movida di Palermo, di numerosi giovani senza mascherine e senza rispettare le distanze imposte dalle regole anti Coronavirus. Queste le sue parole durante il programma ‘Centocittà’ di Rai Radio Uno:

“Sono convinto che non ci sarà bisogno di ricorrere a interventi estremi. Credo che l’esuberanza giovanile, la voglia di riassaporare il piacere della libertà abbiano determinato situazioni critiche. Il senso di responsabilità dei siciliani prevarrà. La Sicilia ha dato un grande esempio per otto settimane, sorprendendo anche chi parla del Sud per luoghi comuni. Lo dicono i numeri del dato basso di contagi in Sicilia. Se non aumentano i casi positivi abbiamo buone ragioni di aprire dai primi di giugno agli arrivi dalle altre regioni italiane. Se anche questo dato, dopo un mese, dovesse essere confortante allora potremmo pensare ad alcune comitive di turisti stranieri, ma adottando tutti gli accorgimenti previsti, ad esempio una sorta di ‘patente di immunità'”.

“Sull’ipotesi di riapertura delle discoteche per l’estate, dico che se la discoteca è un luogo dove ascoltare musica all’aperto, allora siamo pronti a farlo. Se invece è un luogo in cui mettere in 50 metri quadrati 30-40-50 persone allora diventa veramente difficile. Siamo ancora in emergenza e bisogna capire che a piccole fette possiamo mangiare la torta, ma non tentare di abbuffarci. Stabilimenti balneari? Domani si terrà un incontro con i gestori e i rappresentanti dei sindacati dei gestori balneari. Da tre settimane abbiamo dato l’ok alla manutenzione e domani sapremo dalla loro bocca se pensano di aprire ai primi di giugno o a metà giugno, è chiaro che bisogna stabilire delle regole”.

