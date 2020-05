NOVELLINO: “Play Off, perchè non giocarli? Sarebbe bella una B con due gironi da 20 squadre”

L’ex allenatore del Catania Walter Novellino favorevole ad un eventuale ritorno in campo per disputare i Play Off e ad una possibile Serie B composta da due gironi con 20 squadre partecipanti:

“Secondo me si potrà ricominciare coi playoff, se ci saranno le condizioni non vedo perché non farli. C’è anche la riforma dei campionati da discutere, sarebbe importante finire questa stagione e far fare i playoff a chi è nella graduatoria. I playoff sono un campionato a parte, chi sta bene mentalmente e fisicamente ha un vantaggio, questo certo è un momento particolare per tutti, ma secondo me se una squadra è pronta può dire la sua, l’Avellino può essere una mina vagante. B a due gironi? Sarebbe bello, si potrebbero ripescare le squadre che meritano come Avellino, Bari, Ternana, due gironi da 20 squadre sono 60 professionisti e poi i dilettanti al di sotto sarebbe una riforma importante che andrebbe fatta e Sibilia ci sta lavorando”, le parole di Novellino ai microfoni di Prima Tivvù.

