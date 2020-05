PAGLIARA: “Coronavirus, i medici mi hanno salvato la vita. Sono stati momenti difficili”

Sarebbe il nuovo Presidente del Catania, nel caso in cui la trattativa per l’acquisizione del club ad opera della SIGI SpA andasse in porto. Fabio Pagliara lavora da mesi allo scopo di salvare il Calcio Catania e la matricola 11700, pur essendo stato alle prese con il Covid-19. Nei giorni scorsi non poteva che accogliere con gioia la notizia della definitiva guarigione ed il conseguente abbandono del Covid Hotel di Roma – dove è rimasto a lungo in isolamento – dopo l’ottavo tampone. Al Giornale di Sicilia è tornato a parlare dei momenti difficili vissuti:

“Ho vissuto momenti difficilissimi, me ne sono reso conto quando mi sono svegliato in Terapia intensiva e tutti i medici intorno a me erano sorridenti e si congratulavano tra loro perché erano riusciti a salvarmi la vita. Ho saputo dopo che ero svenuto, avevo avuto un arresto cardiaco e mi avevano sottoposto a respirazione forzata. Il Covid 19, infatti, oltre che i polmoni colpisce il sistema cardiaco. È un virus che ti svuota psicologicamente e fisicamente, chi non riesce a reagire non si salva”.

