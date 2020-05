PAGLIARA: “Ecco il piano per salvare il Catania. Mercoledì l’offerta. Rilevare il club in D non all’ordine del giorno”

Segretario generale della FIDAL (Federazione italiana d’atletica leggera) e massimo esponente del ‘Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio’, Fabio Pagliara rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttoc.com:

“Noi saremo rispettosi di quello che decideranno Tribunale e Procura. Non complica le mosse se non dal punto di vista della tempistica. Noi continuiamo seguendo la nostra road map: mercoledì ci sarà la costituzione della SpA e immediatamente, nello stesso giorno, la presentazione della nostra offerta vincolante, con tempi fissi per avere l’accettazione o meno. Ci adegueremo, comunque vada, alle indicazioni e alle attività della Procura. È chiaro che non si tratta di un’operazione commerciale che non avrebbe senso ma di un atto d’amore, per difendere posti di lavoro e per difendere la matricola che a Catania vale molto come fede, cuore e attaccamento alla città”.

“Il piano per salvare il club? Non un solo proprietario ma una società a capitale diffuso che in prospettiva avrebbe l’innesto di nuovi soci una volta concluso l’affare. E che in futuro potrebbe aprirsi all’azionariato popolare. L’idea dell’acquisizione è questa, il piano industriale terrebbe conto della situazione post-Covid che si muoverebbe molto sull’innovazione, sulla digitalizzazione, un piano glocal. Tendere allo sviluppo cittadino, al marketing territoriale ma allo stesso tempo aprirsi al mondo, visto che i catanesi lontani dalla propria città e dall’Italia sono tanti e vorremmo coinvolgerli nelle nostre iniziative sfruttando i moderni mezzi di comunicazione. Ipotizziamo una società molto moderna, per rimanere in società chiederò questo spirito di innovazione. Per quanto mi riguarda avrei grandissime perplessità nel pensare di svolgere attività senza la matricola storica e senza aver fatto di tutto per salvare i posti di lavoro. Per me non è quindi all’ordine del giorno la Serie D”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***