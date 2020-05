PAGLIARA raggiante: “Coronavirus, ho vinto io!”

Nel giorno in cui la Sport Investment Group Italia SpA comunica l’organigramma dirigenziale del Catania con Fabio Pagliara Presidente, nel caso in cui la trattativa per l’acquisizione della società rossazzurra andasse a buon fine, lo stesso Pagliara dà – via social – la lieta notizia di avere sconfitto il Coronavirus:

“Felice !!!!!!! Ho vinto io #VirusBastardo.

#ilmegliodeveancoravenire .

Grazie a tutti per la valanga di affetto.

E ad alcune persone poi non riuscirò mai a spiegare quanto siano state importanti. Non mi hanno mai fatto sentire solo, seppure ero in isolamento totale. Grazie. Davvero.

Ora, con calma e senza esagerare, ricerco la normalità”.

