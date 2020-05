PELLEGRINO: “Tempi strettissimi, noi ci siamo. Vogliamo sapere quando poter sviluppare il progetto Catania”

Intervistato da Futura Producion, l’ex rossazzurro Maurizio Pellegrino – uno dei principali esponenti del ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’ ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento della nota ufficiale emessa in merito alla trattativa d’acquisto del club:

“Ritengo di dover rimarcare e riconfermare quel che è stato già ampiamente descritto nel comunicato. Credo sia chiarissimo, trasparente, assolutamente quello che siamo sempre stati dall’inizio. Mi sembra che in quel comunicato ci siano tutti i contenuti necessari. Il resto ne parli chi di dovere. Ognuno rappresenta determinati settori ed è arrivato il momento che ognuno parli per le proprie competenze. Ci siamo dati una forma, una organizzazione. Posso solo ringraziare ancora una volta per il grande impegno e la grande volontà chi sta dietro tutta questa iniziativa, nata in tempi di pace. Adesso con il Coronavirus non è stato per nulla semplice gestire e continuare a portare avanti questa iniziativa. Al momento le difficoltà sono tante. Anche il post-virus non sappiamo quali tempi ci potrà dare. Non solo nello sviluppare ciò che può essere opportuno per la ripartenza dello sport. Non sappiamo soprattutto i tempi con la quale si può eventualmemnte intervenire”.

“Qualcuno può anche strumentalizare ciò che dico, non m’interssa, ma forse la passione e l’amore vera per cercare di salvare la matricola ha sopraffatto ogni razionalità. Ne approfitto per fare ulteriore auguri al Presidente Pagliara che sta lottando con tutte le sue forze per una guarigione definitiva dal Coronavirus e, al tempo stesso, si sta impegnando insieme a noi. A lui va il ringraziamento più grande, avendo mostrato enorme attaccamento verso questa iniziativa e grande senso di responsabilità. Ancora oggi non è uscito definitivamente fuori dalla lotta contro il virus, voglio pubblicamente abbracciarlo e dirgli che siamo tutti con lui e ne uscirà ancora più forte“.

“Tempistiche per la definizione della trattativa? Non possiamo determinate tempi. Noi stiamo solo portando avanti la nostra iniziativa. Probabilmente ci saranno anche altri imprenditori interessati, lo dico per sentito dire. Noi pensiamo alla nostra strada e con massima trasparenza e serietà rispettando tutte le regole vigenti. Questi siamo noi, pensiamo a casa nostra. Bisogno salvare la matricola, chiunque ne abbia le potenzialità deve farlo necessariamente in tempi strettissimi. Per chi ha dietro un’organizzazione da sviluppare sul piano aziendale, sportivo e che riguarda il post-virus c’è tanto lavoro da fare. Non si può improvvisare in un secono momento, sarebbe follia. Noi abbiamo bisogno di sapere quando si può iniziare effettivamente a poter progettare un’importante materia che si chiama Calcio Catania“.

