RIPRESA ALLENAMENTI: la situazione in C e la posizione del Catania

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha autorizzato gli allenamenti di gruppo per il calcio a partire da lunedì 18 maggio 2020. Per quanto riguarda la Serie C bisogna considerare che l’Assemblea generale della Lega Pro ha decretato la chiusura del campionato in relazione all’impossibilità di applicazione dei protocolli che farebbero svolgere l’attività in sicurezza. Tale decisione deve essere però ratificata dalla FIGC in un Consiglio Federale che si terrà tra pochi giorni. Alcune società di terza serie hanno manifestato l’intenzione di riprendere, ma individualmente.

Nel caso del Catania si ritiene di non iniziare gli allenamenti attendendo le decisioni della federazione e adeguandosi eventualmente ad esse. Pertanto i calciatori fino a nuove disposizioni e a data da destinarsi effettueranno allenamenti esclusivamente presso le rispettive abitazioni di residenza seguendo le direttive e il programma dello staff.

