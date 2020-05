RIZZOLI: “Messina-Catania gara più difficile arbitrata. C’era gente ovunque, tifosi messinesi arrabbiatissimi perchè i catanesi…”

L’ex arbitro internazionale Nicola Rizzoli, oggi designatore della CAN A, ospite di un appuntamento promosso dal Bologna-Academy Webinar, ha ricordato il derby giocato al “Celeste” il 12 febbraio 2001 e vinto per 0-2 dal Catania in C1 contro il Messina con una doppietta di Ambrosi, ritenendola la sfida più difficile che abbia mai diretto. Ecco quanto si legge su messinasportiva.it:

“Parlai col capo-tifoso del Messina e gli dissi, mettendogli il pallone in mano, se avesse voluto continuare il match facendo quindi terminare il caos fra tifoserie. Due minuti dopo la partita riprese. Un derby sentito, tra l’altro per la prima volta ero in diretta su Rai Sport Sat e sapevo che gli amici mi guardavano. Circa duemila tifosi del Catania erano rimasti fuori dallo stadio ed erano entrati di forza ai bordi del terreno di gioco, quelli del Messina erano arrabbiatissimi. Entrai in campo e c’era gente ovunque. Mi venne in mente di chiamare il capo degli ultrà messinesi: mi si presenta nello spogliatoio un tipo gigantesco, sembrava un armadio, non riuscivo nemmeno a guardarlo negli occhi da quanto era grosso. Gli dissi: “Vedi tu se si può giocare, sennò andiamo tutti a casa”. Lui mi rispose: “Okay, però io rimango in campo”. Glielo accordai, lui fece un cenno alla Curva e tutti si calmarono”.

