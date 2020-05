SERIE B – Lovisa (Pres. Pordenone): “Uno spettatore ogni cinque posti allo stadio, perchè no?”

Ripresa del campionato italiano con stadi chiusi al pubblico? Mauro Lovisa, Presidente del Pordenone, propone una soluzione per consentire ai tifosi – qualora si tornasse in campo – di assistere alle partite dagli spalti. Queste le sue parole al Messaggero Veneto:

“Sistemiamo uno spettatore ogni cinque posti: rispettiamo le misure di distanziamento sociale e permettiamo agli appassionati di seguire la propria squadra dal vivo. Bisogna farlo con tutte le cautele del caso ma mi sembra una buona idea. Prendo il nostro caso, in cui vogliamo accontentare almeno i nostri 1.500 abbonati. Lo stadio che ci ospita e grande e può contenere i tifosi osservando le giuste distanze che, in estate, visto il caldo, non fanno poi così male. Il problema può magari nascere nelle strutture dove ci sono tanti fedelissimi ma ripeto: perché non provare? Io farò la richiesta per aprire alcuni settori del ‘Friuli’: se poi la bocceranno, nessun problema. Ma almeno ci ho provato. Bisogna pensare anche ai tifosi: ricordo benissimo la gara a porte chiuse col Cittadella, è sembrata un’amichevole”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***