SERIE B – Lupo (D.S. Venezia): “Torneo cadetto a 40 squadre? Chi lo ha ipotizzato non brilla per intelligenza…”

Tra i pareri contrari in merito all’ipotesi degli ultimi giorni legata all’istituzione di una Serie B a 40 squadre (due gironi da 20, ndr) spicca quello del Direttore Sportivo del Venezia Fabio Lupo, espressosi in questi termini ai microfoni di ilovepalermocalcio.com:

“Ma da quanto ha detto anche Ghirelli, l’ipotesi di una serie B a 40 squadra mi sembra un’ipotesi neanche fantascientifica. In questa ipotesi non c’è nulla di positivo, sarebbe un colpo al cuore a livello della qualità dei campionati. Chi ha pensato questa ipotesi sicuramente non ha brillato per intelligenza a mio modesto parere. Certamente questa può essere l’occasione per una riforma che vada a consentire una migliore sostenibilità del sistema, questo si. Una riforma va fatta, anche e soprattuto per quanto riguarda la serie C. Ma secondo me la serie C può essere riformata attraverso una rivisitazione dell’aspetto fiscale e di quello amministrativo, riducendo l’area professionistica ma alzandone la qualità”.

