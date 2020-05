SERIE C – Accardi (D.S. Paganese): “Blocco ripescaggi in forse. Flop Catania e Catanzaro”

Corretta la decisione della Lega Pro di sospendere il campionato, in attesa del Consiglio Federale? Questo il pensiero di Guglielmo Accardi, Direttore Sportivo della Paganese, soffermatosi brevemente anche sui valori espressi da questo campionato di Serie C:

“Sono proposte che saranno vagliate dal Consiglio Federale – dichiara a tuttocasertana.it – Stop soluzione più logica, in base a uno studio proposto da una società vicina alla Lega. Poi, i costi sono inaccessibili. Ci sono problemi relativi alle strutture, con ritiri che diventerebbero bunker. Le decisioni prese sono state adottate perché quelle più coerenti. Queste situazioni porteranno a tanti scontenti. Il blocco delle retrocessioni ha scongiurato un danno per le società coinvolte, il blocco ripescaggi potrebbe non passare in consiglio. Il calcio ha bisogno di riposizionarsi come azienda. Bisogna avere un regime fiscale diverso. Ci vorrebbe un cambio della Legge Melandri”.

“Parere sul girone C? Tutto sommato è stato un campionato avvincente, con sorprese come il Monopoli. La Reggina ha fatto qualcosa di straordinario, il Bari è venuto fuori alla distanza. Delusioni Catania e Catanzaro”.

