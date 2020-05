SERIE C – Bedin (D.G. Vicenza): “Consiglio Federale, determinante il 3 giugno”

Direttore Generale del Vicenza, Paolo Bedin è intervenuto a Radio Vicenza commentando le decisioni del Consiglio Federale. Ecco quanto evidenziato da trivenetogol.it:

“In realtà non è successo nulla di clamoroso, questa è la mia opinione, e anche quella della società. Io sono conscio che la delibera della Lega Pro era solo di indirizzo politico perché non ha competenze in materia di blocco del campionato e promozioni e retrocessioni, sapevamo che bisognava aspettare il Cf che ha preso una decisione abbastanza prevedibile. Il Presidente federale ha mantenuto la linea politica di provare a portare a termine tutti i campionati professionistici. Il 28 di maggio c’è un incontro con il Governo e poi c’è un ulteriore consiglio federale il 3 giugno e io darei più risalto a quell’appuntamento, in quanto le tematiche verranno affrontate conoscendo il protocollo sanitario definitivo e in quell’occasione si deciderà se continuare oppure no. La Uefa ha ribadito in maniera chiara che il principio cardine sia il merito sportivo, così come anche la Figc nel comunicato ha detto la stessa cosa e ci aspettiamo che eventuali provvedimenti che saranno presi siano conseguenti al merito sportivo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***