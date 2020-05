SERIE C – Carpi, nota ufficiale: “No al sorteggio, si completi il campionato o utilizzo media-punti”

La quasi totalità dei club di Serie C spinge affinchè venga sospeso il campionato. Il Carpi è uno di questi, spingendo con decisione verso l’utilizzo di uno strumento che – a detta della società biancorossa – darebbe valore al merito sportivo. Di seguito il testo della nota ufficiale emessa:

“Il Carpi FC 1909, prendendo atto dell’Ordine del giorno dell’Assemblea di Lega Pro in calendario il prossimo 7 maggio p.v., comunica la propria disponibilità – ove sussistessero le condizioni di sicurezza dettate dagli organi competenti – al completamento sul campo del campionato di Lega Pro 2019-20 in forma integrale o ridotta. Nell’impossibilità che ciò avvenga, il Carpi FC 1909 richiama invece l’attenzione dell’Assemblea di Lega Pro e del calcio italiano tutto all’applicazione degli articoli 49 e 50 delle NOIF della Figc nonché delle linee guida approvate dal Comitato Esecutivo della Uefa per la compilazione di una classifica definitiva che sia espressione del “merito sportivo” attraverso principi obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Questo al fine di evitare sperequazioni come richiesto dalla Uefa”.

“Per tale motivo il Carpi rigetta l’ipotesi che ci si affidi a un sorteggio per determinare la promozione alla categoria superiore. La Società ritiene che l’utilizzo della media-punti per la formazione della classifica finale salvaguardi sia il valore agonistico della competizione che gli investimenti economici effettuati dalle società. A tale proposito, il Carpi comunica di aver inoltrato formale richiesta di chiarimento alla Lega Pro in merito a quali e quante proposte verranno sottoposte all’Assemblea, al fine di rendere i propri rappresentanti pienamente informati e preparati sui delicati e importanti temi all’Ordine del giorno”.

