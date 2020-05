SERIE C – Fogliazza (D.G. Pergolettese): “Tornare in campo per accontentare una società, porterò tutti in Tribunale”

Duro intervento a Sportitalia di Cesare Fogliazza, Direttore Generale della Pergolettese, sulla volontà manifestata dalla FIGC di riprendere la stagione anche in Serie C:

“Stanno portano il calcio italiano alla rovina, siamo gestiti da mascalzoni. Vogliono giocare? Allora riprendiamo il campionato, a cosa servono i Play Off che poi dovrebbero assegnare un solo posto per la promozione?. Lo sappiamo che questa soluzione è presa per accontentare una sola società che tutti sappiamo chi è. Porterò tutti in Tribunale”.

