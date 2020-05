SERIE C: girone C, migliori marcatori ultimi cinque anni. Tanti ex Catania e due rossazzuri nella Top 20

Tenendo conto degli ultimi cinque anni di militanza in Lega Pro, tra i calciatori ad avere siglato il maggior numero di reti figurano numerosi atleti con trascorsi alle pendici dell’Etna. Da Sarno a Lodi, passando per Ripa, Negro (è stato di proprietà del club rossazzurro senza mai esordire), Catania e Di Piazza. Spazio anche a due giocatori che ancora militano in rossazzurro: Curiale e Mazzarani. Questa la speciale Top 20 di riferimento, con gli ex Di Piazza e Catania – oggi rispettivamente in forza al Catanzaro ed alla Sicula Leonzio – ad occupare le prime due posizioni:

Matteo Di Piazza, 41 Emanuele Catania 32 Fabio Mazzeo 31 Salvatore Caturano 29 Giuseppe Fella 28 Maikol Negro 28 Allan Baclet 28 Luigi Castaldo 26 Davis Curiale 26 Manuel Sarao 25 Pietro Iemmello 24 Francesco Ripa 24 Mamadou Kanoute 24 Eugenio D’Ursi 23 Daniele Paponi 23 Andrea Mazzarani 23 Giuseppe Genchi 23 Francesco Lodi 23 Saveriano Infantino 22 Vincenzo Sarno 22

