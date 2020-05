SERIE C: le principali soluzioni alternative alla ripresa. Format, ci sarà anche un torneo semiprofessionistico?

Il Consiglio Federale ha stabilito che la volontà manifestata è quella di individuarsi nella data del 20 agosto 2020 il termine ultimo per il completamento delle competizioni 2019/2020 organizzate dalla Lega di Serie A, Lega B e Lega Pro, e nella data del 31 agosto 2020 il termine della stagione sportiva. Scenario che, tuttavia, si presenta incerto soprattutto in terza serie. Molto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica e dalla capacità dei club di rispettare i protocolli sanitari, sia da un punto di vista logistico che finanziario.

Resta difficile ipotizzare che in Lega Pro si possa riprendere il campionato. Qualora fosse accertata l’impossibilità, è previsto un formato diverso a completamento del torneo. Secondo quanto raccolte in queste ore, la prima soluzione alternativa è rappresentata dalla disputa di Play Off e Play Out accorciati. Se anche nello specifico le squadre di C saranno impossibilitate a scendere in campo, spazio all’individuazione di un criterio statistico che tenga conto dello stesso numero di gare disputate dalle squadre in campionato per decretare promozioni e retrocessioni. Ok ai ripescaggi dalla D solo per eventuale carenza d’organico.

A proposito di formato, quasi certamente la C subirà delle significative variazioni. L’ipotesi più gettonata, secondo quanto anticipato da ‘Il Giornale’, sarebbe quella di un torneo a 20 squadre (idem per A e B) con in aggiunta la creazione di una serie semiprofessionistica intermedia tra la C e la D. Una sorta di vecchia C2 con due gironi da 18 o 20 squadre. Vedremo se questa soluzione verrà portata avanti. In ogni caso si va verso una riforma del sistema che non riguarda esclusivamente la composizione dei campionati ma anche l’adottamento di strategie funzionali alla sostenibilità dei club.

