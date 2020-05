SERIE C – Logiudice (D.S. Catanzaro): “Noi ed il Catania tra le delusioni del campionato”

Così il Direttore Sportivo del Catanzaro Pasquale Logiudice, ex osservatore per il Catania, sui valori espressi dal girone C di Serie C ai microfoni di tuttocasertana.it:

“Noi, Catania e Teramo abbiamo deluso. Stagione particolare perché potevamo fare di più. Cambi di allenatori, rendimenti altalenanti dei giocatori, piazza esigente. Secondo gli addetti ai lavori, la rosa del Catanzaro era molto competitiva. Sorprese Monopoli, Potenza, Vibonese, Virtus Francavilla e Paganese. Il Bari è partito ad handicap e ha saputo recuperare. La Reggina è stata più continua e ha vinto anche alcune partite soffrendo”.

