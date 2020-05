SERIE C: ripresa stagione, Play Off e Play Out. Prove d’intesa con la Figc

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha continuato a lavorare in questi giorni per provare a raggiungere un’intesa con il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il quale insiste nel ribadire l’importanza di provare a concludere sul campo la stagione in ambito professionistico e parla di possibile riforma a partire dal 2021/2022. La Lega Pro parte dal presupposto di non riprendere il campionato proponendo la data del 28 giugno per la disputa della finale di Coppa Italia Ternana-Juventus B.

Successivamente si disputerebbero i Play Out (solo nei gironi A e B), poi i Play Off (al momento la partecipazione volontaria è solo un’ipotesi) e nell’arco di poco più di un mese verrebbe deciso tutto. Sarebbero direttamente promosse in Serie B le prime classificate (Monza, Vicenza, Reggina) e retrocesse le ultime (Gozzano, Rimini e Rieti più Rende e Bisceglie nel girone C per distacco). Nei prossimi giorni il Consiglio Federale si riunirà per valutare la proposta del Direttivo Lega Pro.

===>>> FIGC: Consiglio Federale slitta all’8 giugno, venti giorni dopo Serie C in campo

