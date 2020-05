SERIE C – Vicenza: all’asta anche le maglie degli ex Catania Marotta e Scoppa

Il Vicenza scende nuovamente in campo per raccogliere fondi attraverso la OTB Foundation da devolvere a vari ospedali e strutture sanitarie non solo venete, ma sparse per tutto il territori nazionale. All’asta 24 maglie autografate in occasione dell’ultima sfida ufficialmente disputata al “Menti”, tra le quali figurano quelle di due ex calciatori del Catania. Trattasi del centrocampista Federico Scoppa e dell’attaccante Alessandro Marotta, primi in classifica nel girone B di Serie C e che pregustano la promozione diretta nel campionato cadetto. In base alle puntate finora effettuate, per entrambe le casacche è già stata superata quota 300 euro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***