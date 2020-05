SERIE A: Coronavirus, per Sampdoria e Fiorentina nuovi casi di positività

Ieri la notizia di un caso di positività al Coronavirus a Torino, sponda granata. Adesso, sempre in Serie A, si registrano nuovi contagi in casa Sampdoria e Fiorentina. Mentre la società doriana ha comunicato tre positività al Covid-19 ed un calciatore nuovamente positivo, il club viola ha reso noto che il virus ha colpito tre giocatori ed altrettanti membri dello staff. Tutti in quarantena, mentre aumentano i dubbi sulla possibilità di riprendere il campionato in sicurezza.

