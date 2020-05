SERIE A – Sticchi Damiani (Pres. Lecce): “Obbligo quarantena punto di domanda, che ne sarà dei contratti in scadenza?”

Le perplessità del Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani sul protocollo per la ripresa del campionato, ai microfoni di TMW Radio:

“E’ chiaro che si partirà con un ritiro, con un positivo che sarà valutato con parametri più prudenti, con la quarantena per l’intera squadra. Se tale prescrizione dovesse rimanere tale, l’obbligo di quarantena crea un punto interrogativo sulla conclusione regolare di questo campionato. Non ci sarebbero infatti opportunità di recuperi. Far rimanere la regola della quarantena, farebbe nascere anche il prossimo torneo con una grande incertezza. Poi ci sono anche altri nodi, come quello dei contratti. Nessuno sa cosa accadrà con quelli che scadono il 30 giugno. Va risolta la situazione prima della ripresa del campionato, c’è il rischio che le rose vengano stravolte. Dire ripartiamo, facciamo 2-3 partite e poi fermiamo tutto, vuol dire bloccare una macchina organizzativa grossa. E nel caso di blocco totale, si devono già decidere ora i vari scenari possibili”.

