SIGI: altri otto soci in arrivo per dare ancora più forza alla SpA

Nei giorni scorsi è stata formalmente costituita ed iscritta al registro delle imprese la SIGI (Sport Investment Group Italia), SpA finalizzata all’acquisizione del Calcio Catania. Undici imprenditori, professionisti e procuratori di gruppi imprenditoriali hanno deciso di costituire la società versando immediatamente il capitale sociale pari a 55 mila euro. Un passo che precede l’impegno ad aumentare progressivamente lo stesso capitale fino a 5 milioni di euro, condizionato al buon fine dell’operazione di acquisto.

Il bilancio aggregato di tutti gli attuali soci rappresentati equivale a circa 63 milioni di euro. Altri hanno preferito aspettare l’evolversi degli eventi giudiziari prima di entrare a far parte della società. Altri ancora hanno avviato successivi contatti, spinti anche dal primo cittadino di Catania Salvo Pogliese con l’ex sindaco Enzo Bianco che ha preannunciato di fare la sua parte. Intanto è atteso l’ingresso di almeno ulteriori otto soci per dare ancora più forza economica e solidità finanziaria. Interventi non solo dell’imprenditoria locale, ma anche nazionale e non si esclude la possibilità di aprire ad eventuali fondi esteri.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***