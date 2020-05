TOMMASI (Pres. AIC): “Ci sono squadre che non hanno ancora pagato mensilità di gennaio…”

Presidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), Damiano Tommasi analizza la situazione legata al pagamento degli stipendi nel calcio italiano, intervenendo su Sky Calcio Club:

“Ci sono differenti criticità. Stiamo parlando di alcune squadre che devono ancora pagare le mensilità di gennaio, in altri Paesi se succede ciò salta l’allenamento il giorno dopo. Era un controllo che andava fatto, si era parlato del 30 giugno. Si è voluto posticiparlo al momento delle iscrizioni, ma stiamo parlando anche di giocatori di Lega Pro che non percepiscono stipendi. Siamo preoccupati soprattutto per loro: nelle riunioni precedenti non era mai uscito questo provvedimento. I giocatori di Serie C potrebbero vedere la prossima mensilità solo ad agosto e questo non può farci piacere”.

