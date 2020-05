UNIVERSITA’ DI CATANIA: raccolta fondi Coronavirus, acquistate 2000 mascherine FFP3 e 1800 tute protettive

La campagna “UNICT aiuta chi ti aiuta”, avviata lo scorso 27 marzo dall’Ateneo a sostegno degli ospedali catanesi impegnati contro l’emergenza Covid-19, ha già raccolto oltre 70 mila euro, grazie alle donazioni di esterni, privati, aziende e centri di ricerca che si sono aggiunte ai contributi del personale universitario.

Dopo aver acquistato e consegnato nelle scorse settimane 1800 tute protettive, adesso l’Università ha impiegato altri 20 mila euro per acquistare 2 mila mascherine del tipo FFP3 che saranno destinate a sanitari, infermieri e operatori dei reparti degli ospedali Policlinico, San Marco, Garibaldi e Cannizzaro. Si tratta di maschere protettive certificate in conformità alla norma EN 149, che viene considerato uno standard necessario per essere certi della protezione fornita da questi dispositivi contro i rischi biologici aereodispersi, in molte situazioni lavorative in ambito sanitario e in particolare laddove vengono assistiti malati di Covid-19.

La campagna di solidarietà dell’Ateneo prosegue comunque ad oltranza. Con la raccolta fondi “UNICT aiuta chi ti aiuta”, docenti, personale e studenti e tutti i cittadini possono continuare a offrire un proprio contributo per sostenere il finanziamento delle strutture ospedaliere di riferimento, in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione, farmaci, ventilatori polmonari e altre apparecchiature fondamentali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19. E’ possibile fare una donazione tramite bonifico bancario all’IBAN IT96N0521616903000008092222, intestato all’Università di Catania, indicando la causale “Coronavirus”. Docenti e personale dell’Ateneo possono inoltre donare una quota semplicemente autorizzando online la trattenuta dallo stipendio.

