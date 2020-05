USI – Lavoratori Forte’ in sciopero: “Sfruttati da Pulvirenti, queste famiglie hanno bisogno di aiuto”

Come riportato nei giorni scorsi, i lavoratori dei supermercati a marchio Forte’ entrano in sciopero. La nota ufficiale diffusa dalla Unione Sindacale Italiana Segretaria Regione Siciliana evidenzia come oggi, in occasione della giornata della legalità, “i Lavoratori e le Lavoratrici dei supermercati a marchio FORTE’ di proprietà della MERIDI s.r.l. incroceranno le braccia per 8 ore”. “Dopo essere stati sfruttati dal patron del Catania Calcio, Nino Pulvirenti, continuano a sopportare il pesante fardello con i commissari nominati dal Tribunale di Catania: continuano a non ricevere lo stipendio – si legge – Ad aggravare la situazione i ritardi dell’INPS nell’erogazione della cassa integrazione. Le famiglie di questi lavoratori sono ridotti alla fame”.

La vertenza Meridi dura da quasi un anno e i lavoratori vantano un credito nei confronti di Meridi di migliaia di euro. “Da tanti mesi – prosegue la nota – aspettano lo stipendio e i commissari rimangono sordi alle reiterate richieste di questa sigla sindacale in rappresentanza di 210 lavoratori di tutta la Sicilia. Chiediamo alle istituzioni di intervenire in maniera urgente, queste famiglie hanno bisogno di aiuto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***