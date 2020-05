VALENTINI (ex D.G. FIGC): “Carpi in B? Criterio media ponderata non è stabilito da norma regolamentare”

Ex Direttore Generale della FIGC, Antonello Valentini parla del criterio per stabilire la quarta promozione in Serie B, intervenendo ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno:

“Non esiste una norma regolamentare della Figc che stabilisca il criterio della media ponderata per individuare la quarta squadra promossa in B e la competenza è del Consiglio federale, le Leghe propongono: partiamo da un dato certo di fronte alla confusione che circonda un rebus oggettivamente difficile da risolvere, senza precedenti. Ed è altrettanto certo che in Italia con il sistema della media ponderata non è mai stato aggiudicato un “titolo”, in questo caso corrispondente a una promozione. Senza la disputa di playoff e playout, la regola bisognerà “inventarla”, studiarla e scriverla insieme in Consiglio federale dove ci sono tutte le componenti del calcio”.

