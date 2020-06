ACCADDE OGGI: 10 giugno 2009, arriva da Collepardo il nuovo tecnico del Catania

10 giugno 2009. Comunicato ufficiale rossoazzurro: “Il Calcio Catania S.p.A. rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al signor Gianluca Atzori, 38 anni, reduce da un grande campionato alla guida del Ravenna e già componente dello staff tecnico rossazzurro nella stagione 2007-08. Il nuovo allenatore, che ha sottoscritto un contratto biennale, sarà coadiuvato dal vice Pino Irrera, dal preparatore atletico professor Alberto Bartali e dal preparatore dei portieri Marco Onorati, confermati nei rispettivi ruoli”.

Atzori venne contrattualizzato per sostituire Walter Zenga, diretto verso Palermo. La scelta però si rivelò inefficiente per il Catania, in piena zona retrocessione in Serie A prima dell’approdo di Sinisa Mihajlovic, che condusse la nave in porto con uno splendido girone di ritorno. Anni fa il tecnico di Collepardo spiegò i motivi delle difficoltà incontrate a Catania, sottolineando di avere fatto i conti con la sfortuna trasmettendo una carica negativa alla squadra. Adesso è fresco di esonero dall’Imolese.

