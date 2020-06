ACCADDE OGGI: 14 giugno 2009, premio come miglior gol per Mascara

E’ stato uno dei volti chiave del Catania degli anni di gloria. Giuseppe Mascara, noto anche come Mascarinho, il 14 giugno 2009 vinse un prestigioso riconoscimento, nell’ambito del Gran Galà del calcio in programma a Sorrento, venendo premiato per avere realizzato il miglior gol dell’anno in Serie A, nel corso dell’atteso derby di Sicilia contro il Palermo allo stadio “Renzo Barbera” con un tiro al volo da 50 metri. Prodezza che, due giornate dopo, ha riproposto al cospetto dell’Udinese con un pallonetto da 35 metri finito in rete alla sinistra del portiere.

