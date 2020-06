ACCADDE OGGI: 23 giugno 2015, inchiesta “I Treni del Gol” condanna il Catania

23 giugno 2015. Nell’ambito dell’inchiesta “I Treni del Gol” vengono arrestati tre dirigenti del Catania (il Presidente Antonino Pulvirenti, l’Amministratore Delegato Pablo Cosentino e l’ex Direttore Sportivo Daniele Delli Carri), due procuratori ed altrettanti gestori di scommesse sportive on line (Giovanni Impellizzeri, Piero Di Luzio, Fabrizio Milozzi e Fernando Arbotti) con l’accusa di aver comprato alcune partite del campionato di Serie B 2014-2015 per consentire alla squadra rossazzurra di vincere ed evitare la retrocessione. Una ferita ancora aperta per i tifosi etnei, nell’ambito di una vicenda che presenta dei lati oscuri.

In seguito a questi episodi, confermati dalla piena confessione fornita da Pulvirenti, il 29 agosto 2015 con sentenza definitiva di secondo grado della Corte d’Appello Federale della Figc, il Catania viene retrocesso in Lega Pro con una penalizzazione di 9 punti che diverranno 12 a causa del mancato pagamento degli stipendi di marzo e aprile 2015. A distanza di quattro anni, però, non si conosce ancora chi avrebbe venduto le partite condannando, di fatto, esclusivamente il Catania.

