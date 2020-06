ACCADDE OGGI: 24 Giugno 2009, Andujar nuovo portiere rossazzurro

24 giugno 2009. In una nota si leggeva la comunicazione da parte del Calcio Catania “di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mariano Gonzalo Andujar, classe 1983”, portiere della Nazionale argentina prelevato dall’Estudiantes. Contratto quadriennale per l’estremo difensore argentino, che difese i pali rossazzurri in ben 149 occasioni tra Serie A e Coppa Italia prima di essere ceduto al Napoli. Visse gli anni migliori della storia etnea. Nel 2015 Andujar è tornato all’Estudiantes – squadra in cui tuttora milita – ma non è esclusa la possibilità che lasci nuovamente il club di La Plata nelle prossime settimane.

