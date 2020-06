ACCADDE OGGI: 3 giugno 2009, primo mattone per la costruzione di Torre del Grifo Village

3 giugno 2009, data d’avviamento dei lavori del Centro Sportivo Torre del Grifo Village, da sempre priorità nei progetti della dirigenza del Catania. Antonino Pulvirenti parlò in questi termini della realizzazione della struttura:

“Oggi è un grande giorno, un momento importante in cui cominciamo finalmente a tradurre in termini di lavoro concreto il grande sogno di dotare il Catania di una struttura che renderà la società talmente forte da poter affrontare qualsiasi congiuntura con una sicurezza notevole alle spalle, rappresentata proprio dal valore della struttura stessa. Siamo molto contenti, questo traguardo vale almeno quanto le conquiste agonistiche tanto celebrate. Contiamo di completare i lavori nel mese di dicembre del 2010. I costi? Probabilmente sono destinati ad aumentare rispetto alla previsione iniziale di 20 milioni di euro circa. Dovremmo andare oltre i 25 ma, come nella logica d’investimento di questa società, l’esborso utile non è mai fonte di timori”.

