ACCADDE OGGI: 6 giugno 1965, poker Catania ciliegina sulla torta di una super stagione

Il 6 giugno del 1965 il pubblico di Catania si spellava le mani per applaudire la squadra rossazzurra, in Serie A. Il Catania, militante in Serie A, concluse in bellezza la stagione travolgendo i campioni in carica del Bologna allo stadio “Cibali”. Un 4-0 netto, spettacolare come ciliegina sulla torta di un campionato che vide la formazione dell’Elefante collocarsi in ottava posizione: doppietta di Giancarlo Danova, reti di Salvador Calvanese e Carlo Facchin. Era il Catania di Carmelo Di Bella, devastante tra le mura amiche e con una coppia micidiale di ali da 25 reti formata dai già citati Facchin e Danova. Quinto attacco più prolifico del campionato per i rossazzurri, capaci di regalare numerose gioie ai propri tifosi come il 3-1 inflitto alla Juventus alla terza giornata.

