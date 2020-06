ACCADDE OGGI: 7 giugno 2008, il “vichingo” approda a Catania

7 giugno 2008. Il centrocampista Ezequiel Carboni è un nuovo giocatore del Catania. La società rossazzurra, all’epoca militante in Serie A, perfezionò l’acquisto dell’argentino facendogli firmare un contratto di durata triennale dopo l’esperienza austriaca vissuta al Red Bull Salzsburg. Per Carboni un centinaio di apparizioni onorando fino in fondo la maglia del Catania con abnegazione, carattere e personalità fino al 2011, anno in cui fece ritorno in patria.

In questa stagione il ‘vichingo’ è tornato alle pendici dell’Etna per occuparsi della formazione rossazzurra Berretti. Adesso è in procinto di trasferirsi all’Inter in qualità di osservatore.

“A Catania ho vissuto grandi momenti, ci tenevo a tornare nella città che amo – le parole di Carboni in una recente intervista concessa a La Sicilia – Qui è nato mio figlio Cristiano, classe 2009 che gioca nella Meridiana. Ho sempre sperato di tornare dopo tre anni favolosi, il destino ha voluto questo. Abbiamo raggiunto obiettivi importanti, mi è rimasto dentro soprattutto il rapporto con la gente, la gratitudine mi ha emozionato. Qui è come se avessi giocato ieri, mi hanno fatto sentire catanese”.

